لبنان

وفاة والدة النائب محمد رعد

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:40
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توفّيت الحاجة إنعام محمد عبدو رعد، والدة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد.
 
وسيجري الدفن بعد ظهر اليوم عند الساعة الثالثة في بلدة جباع في إقليم التفاح - النبطية. 
 
 
 

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لبنان

تعازي ووفيات

وفاة

محمد رعد

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