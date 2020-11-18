وفاة والدة النائب محمد رعد

توفّيت الحاجة إنعام محمد عبدو رعد، والدة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد.

وسيجري الدفن بعد ظهر اليوم عند الساعة الثالثة في بلدة جباع في إقليم التفاح - النبطية.