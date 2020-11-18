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لبنان
عون عرض مع بقرادونيان مسار تشكيل الحكومة
Lebanon 24
18-11-2020
|
12:41
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وعرض معه مسار تشكيل الحكومة الجديدة وموقف حزب الطاشناق منها.
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