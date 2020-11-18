عون عرض مع بقرادونيان مسار تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وعرض معه مسار تشكيل الحكومة الجديدة وموقف حزب الطاشناق منها.