لبنان

لجنة مراقبة هيئات الضمان نشرت تقريرها حول الأضرار المؤمَّنة الناجمة عن إنفجار المرفأ

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:54
A-
A+
Doc-P-767154-637413008946586180.jpg
Doc-P-767154-637413008946586180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلاقاً من مبادىء الإفصاح والشفافية المعتمدة في لجنة مراقبة هيئات الضمان، واستناداً إلى حق الوصول إلى المعلومات، قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر تقرير حول الأضرار المؤمَّنة الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020 عبر موقعها الالكتروني. 

وقد تضمن التقرير عدد المطالبات الواردة لشركات التأمين كما في 2020/11/6 وقيمتها التقديرية مقسمة بين مطالبات مدفوعة وتحت التسوية، بالاضافه إلى حصة معيدي التأمين منها موزعة في كل فرع من فروع التأمين. 

كما ستقوم اللجنة بنشر تقارير دورية حول الموضوع، مع الإشارة إلى أن صدور تقرير رسمي يُبين أسباب الإنفجار من شانه أن يُحدد المسؤوليات ويسمح بإلزام هيئات الضمان وإعادة الضمان بتسديد إلتزاماتها المالية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2020-11-18
14:56 | 2020-11-18
14:50 | 2020-11-18
14:30 | 2020-11-18
14:22 | 2020-11-18
14:17 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website