لبنان

طوابع مالية من فئة 5 الاف في التداول

Lebanon 24
18-11-2020 | 13:11
A-
A+
Doc-P-767163-637413019956527187.jpg
Doc-P-767163-637413019956527187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان الوزارة وضعت اليوم في التداول، ثلاثة ملايين وثلاثمئة الف طابع مالي من فئة الخمسة الاف.
 
مواضيع ذات صلة
حسن: ناقشنا مستحقات المستشفيات واعلنّا جهوزيتنا تحويل مستحقات 2020 الى وزارة المالية
lebanon 24
18/11/2020 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المواطنون في النبطية عاودوا إنجاز معاملاتهم بعد توافر الطوابع
lebanon 24
18/11/2020 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدان الطوابع الاميرية في النبطية ومعاملات المواطنين متوقفة
lebanon 24
18/11/2020 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنتهي أزمة الطوابع أخيراً؟
lebanon 24
18/11/2020 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

طوابع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2020-11-18
14:56 | 2020-11-18
14:50 | 2020-11-18
14:30 | 2020-11-18
14:22 | 2020-11-18
14:17 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website