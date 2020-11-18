لبنان

اليكم أعداد السجناء المصابين بفيروس كورونا لغاية تاريخه

Lebanon 24
18-11-2020 | 13:30
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقـــات العامة البلاغ التالي:
 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه: 
1- تم تشخيص /549/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /30/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /498/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.
2- في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية /4/ حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء /17/ حالة.
3- في سجن زحلة، توجد /10/ حالات تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء.
4- في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، فيما شُفيت/6/ حالات.
5- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة-وتبيّن وجود /10/ حالات إيجابية. 
نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.
 
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