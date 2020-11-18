رئيس جمعية شركات الضمان: تقرير اجمالي كلفة اضرار انفجار المرفأ يدحض مزاعم شقير

اعتبر رئيس "جمعية شركات الضمان" إيلي طربيه في بيان، أن "تقرير اجمالي كلفة الاضرار المتوقعة عن كل فروع التأمين الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب والذي صدر رسميا أمس عن لجنة الرقابة على شركات الضمان ICC، يدحض بوضوح وبالارقام كل المزاعم الخاطئة التي كان قد اطلقها السيد محمد شقير خلال ظهوره الاعلامي والتي قال فيها ان اكثر من 500 مليون دولار من تلك الاضرار غير معاد تأمينها عالميا، كما لا يتعدى مجموعها المليار و250 مليون دولار وليس اكثر".