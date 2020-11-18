لبنان

قتيل بالرصاص في منزله في البقاع

Lebanon 24
18-11-2020 | 13:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، انه عثر على المواطن (ر.ج.د.) في العقد الخامس من العمر، مقتولا بالرصاص من سلاح حربي داخل منزله في بلدة بريتال. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 
 
 
 
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قتيل

بريتال

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