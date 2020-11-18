قتيل بالرصاص في منزله في البقاع

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، انه عثر على المواطن (ر.ج.د.) في العقد الخامس من العمر، مقتولا بالرصاص من سلاح حربي داخل منزله في بلدة بريتال. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.