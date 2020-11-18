سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا

وقع اشكال عند احد الحواجز المتنقلة التي تقيمها عناصر امن الدولة في صيدا ومنطقتها في اطار مراقبة التزام المواطنين بقانون السير المفرد والمزدوج.



وفي التفاصيل ان سيارة نوع مرسيدس سوداء اللون تقودها السيدة (س.ع) لم تمتثل لحاجز ظرفي لامن الدولة في منطقة عبرا شرق صيدا بالقرب من الkfc، وتخطت بسيارتها احد العناصر الذي اصيب بقدمه وأكملت سيرها باتجاه الهلالية. فاطلق العناصر النار في الهواء لتحذيرها، ومن ثم تم توقيفها على بعد سبعين مترا من الحاجز.