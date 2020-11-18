25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا
Lebanon 24
18-11-2020
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكال عند احد الحواجز المتنقلة التي تقيمها عناصر امن الدولة في صيدا ومنطقتها في اطار مراقبة التزام المواطنين بقانون السير المفرد والمزدوج.
وفي التفاصيل ان سيارة نوع مرسيدس سوداء اللون تقودها السيدة (س.ع) لم تمتثل لحاجز ظرفي لامن الدولة في منطقة عبرا شرق صيدا بالقرب من الkfc، وتخطت بسيارتها احد العناصر الذي اصيب بقدمه وأكملت سيرها باتجاه الهلالية. فاطلق العناصر النار في الهواء لتحذيرها، ومن ثم تم توقيفها على بعد سبعين مترا من الحاجز.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
15:34 | 2020-11-17
17/11/2020 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2020-11-18
صبر ماكرون ينفد وشيا ترفع السقف.. وتحذير من الأعظم
14:56 | 2020-11-18
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب
14:50 | 2020-11-18
في صريفا - صور.. سقط بالخزان وفارق الحياة!
14:30 | 2020-11-18
عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من ترامب أكد فيها متانة الصداقة بين الشعبين اللبناني والاميركي
14:22 | 2020-11-18
ادارة الازمة في محافظة الشمال: 1492 اصابة حتى تاريخه
14:17 | 2020-11-18
عدوان تقدم باقتراح لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية لمدة سنة
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact