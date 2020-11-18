لبنان

ادارة الازمة في محافظة الشمال: 1492 اصابة حتى تاريخه

Lebanon 24
18-11-2020 | 14:22
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صدر عن غرفة عمليات ادارة ازمة "كورونا" في محافظة لبنان الشمالي النشرة الاسبوعية، التي تضمنت تعداد الاصابات الإيجابية الناشطة حاليا في الاقضية كافة، وبلغ مجموعها 1492 اصابة ناشطة حاليا، توزعت الاصابات على الشكل التالي:

* قضاء طرابلس: 756
* قضاء الكورة: 178
* قضاء البترون: 176
* قضاء زغرتا: 166
* قضاء المنية-الضنية: 163
* قضاء بشري: 53

وشددت الخلية في بيانها على المصابين "وجوب التزام الحجر الصحي منعا لنقل العدوى، والتقييد بتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية، خصوصا وضع الكمامة، وغسل اليدين والحفاظ على المسافة الآمنة" .
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