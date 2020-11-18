لبنان

عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من ترامب أكد فيها متانة الصداقة بين الشعبين اللبناني والاميركي

Lebanon 24
18-11-2020 | 14:30
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، برقية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيها بالذكرى الـ 77 للاستقلال، مؤكدا "متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي، ومبديا تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.

وجا في نص البرقية:
" باسم الشعب الأميركي، اود ان أتمنى للشعب اللبناني الخير فيما يحتفل بذكرى الاستقلال.
ان الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي متينة، واني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية. واتطلع الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون".
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