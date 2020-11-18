لبنان

في صريفا - صور.. سقط بالخزان وفارق الحياة!

Lebanon 24
18-11-2020 | 14:50
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تمكنت فرقة من "الإسعاف الرسالة" التابعة لكشافة "الرسالة الإسلامية" من إنتشال رجل سبعيني سقط في خزان للمياه في منزله في بلدة صريفا - قضاء صور، إلا أنّه ما لبث أن فارق الحياة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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وفاة

صريفا

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