في صريفا - صور.. سقط بالخزان وفارق الحياة!

تمكنت فرقة من "الإسعاف الرسالة" التابعة لكشافة "الرسالة الإسلامية" من إنتشال رجل سبعيني سقط في خزان للمياه في منزله في بلدة صريفا - قضاء صور، إلا أنّه ما لبث أن فارق الحياة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".