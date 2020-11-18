20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"حماية" واليونيسف تدعوان كل مواطن ليكون "قدوة" وتحثانه على ضرورة التبليغ
Lebanon 24
18-11-2020
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ الأطفال وعقب الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان من اقتصادية إلى صحيّة وصولاً إلى كارثة انفجار بيروت، التي كان لها تداعيات نفسية واجتماعية شديدة على الأهل والأطفال معاً؛ أطلقت جمعية "حماية"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبتمويل من الحكومة الدنماركية، حملة توعية تحث فيها كل مواطن، انطلاقاً من مسؤوليّته المجتمعيّة، على ضرورة تبليغ السلطات أو إعلام الجمعيات المعنية عن حالات العنف ضدّ الأطفال في المجتمع.
وتشجّع الحملة على ضرورة كسر حاجز الخوف والإعلام عن حالات العنف على الخط الساّخن الخاص بجمعية حماية؛ سيتمّ الترويج للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية المحلية.
يشهد لبنان اليوم تزايداً في حالات العنف ضدّ الأطفال، ومن مسؤوليتنا كأفراد، كلّ من موقعه، أن نكون "قدوة" ومثالاً يحتذى به في المبادرة إلى التبليغ عن تلك الحالات.
تعليقاً على أهمية هذه الحملة والدّور الفعّال للتبليغ عن حالات العنف ضدّ الاطفال، تحدّثت المديرة التنفيذية لجمعية "حماية"، لما يزبك قائلة: "إنّ الوضع السّائد في لبنان جعل التركيز ينصبّ على تأمين الغذاء، الطّبابة والتّعليم،... وهنا يكمن قلقنا كجمعيّة، من ترتيب سُلّم الأولويّات في مجتمعنا بحيث تصبح حماية الطّفل في آخر التّرتيب. لكن، مهلاً، على الجميع أن يدرك أنّ سلامة الطّفل توازي بأهميتها الطّبابة والتعليم والغذاء. حماية الطّفل عنصر أساسي لضمان نموّه السّليم لحين بلوغه سنّ الرّشد. بالرّغم من كلّ الظروف التي نمر بها، ستبقى حماية الطفل دائما أولويّة وممكنة، شرط كسر حاجز الصّمت والتبليغ"
من جهتها تحدثت السيّدة يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان قائلة :" إيقاف العنف ضد الأطفال، مسؤولية جماعية." وأضافت :" يلعب المجتمع دوراً رئيسياً في الحد من العنف ضد الأطفال. يشمل هذا الدور العمل على تغيير المعتقدات باتباع سلوكيات جديدة للانضباط الإيجابي كإعلام المجتمع المدني بالتدخل في حالات العنف أو تبليغ القضاء."
تتضمن الحملة حلقات أسبوعية تبُث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عند الساعة السابعة مساءً، تنطلق الأولى في ١٨ الجاري، يحاور خلالها إعلاميون اختصاصيين من الجمعية. ستُطرح في كل حلقة مواضيع مختلفة بمشاركة ناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التّفاعل، وسيتم الإجابة على الأسئلة المطروحة مباشرة من المشاهدين والمتابعين. إنّ تسليط الضّوء على العنف المُمارس ضدّ الأطفال، بكافّة أنواعه، يسهِم في إبراز حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتق كلّ فرد في التبليغ عنها، وفي عدم تجاهل حالات العنف التي يصادفها في محيطه.
ستستكمل الحملة بخطوة إضافية تعكس التزام المواطنين، كأفراد مسؤولين داخل المجتمع من خلال ملصق "تعهد" يضعه المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم يتعهدون بواسطته الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف ويحثون بالتّالي الآخرين للقيام بالمِثل فيكونوا بدورهم "قدوة" داخل مجتمعاتهم.
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
22:00 | 2020-11-17
17/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:26 | 2020-11-18
عقيص: ما طرحه العلية من وقائع وأدلة ليس مما يجب تجاوز خطورة مضمونه
18:21 | 2020-11-18
العماد عون: نمرّ بمرحلةٍ صعبة تتطلب الجهوزية العالية والصبر والعزيمة والحكمة في التصرف
18:14 | 2020-11-18
عدوان تقدم باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية لسنة: لا إصلاح من دون التدقيق الجنائي
18:13 | 2020-11-18
عداد كورونا يتخطى الـ2000... كم سجّل اليوم؟
17:59 | 2020-11-18
المكتب الإعلامي لدياب: رفع سقوف الإنفاق في الصفوف التعليمية إلى 10 ملايين ليرة عبر وزارة التربية ومجلس الشورى
17:47 | 2020-11-18
بلدية البيسارية: اصابتان جديدتان بكورونا في البلدة احداهما لموظف في البلدية واقفال المبنى
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 18:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 18:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 18:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact