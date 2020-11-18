"حماية" واليونيسف تدعوان كل مواطن ليكون "قدوة" وتحثانه على ضرورة التبليغ



وتشجّع الحملة على ضرورة كسر حاجز الخوف والإعلام عن حالات العنف على الخط الساّخن الخاص بجمعية حماية؛ سيتمّ الترويج للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية المحلية.

يشهد لبنان اليوم تزايداً في حالات العنف ضدّ الأطفال، ومن مسؤوليتنا كأفراد، كلّ من موقعه، أن نكون "قدوة" ومثالاً يحتذى به في المبادرة إلى التبليغ عن تلك الحالات. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ الأطفال وعقب الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان من اقتصادية إلى صحيّة وصولاً إلى كارثة انفجار بيروت، التي كان لها تداعيات نفسية واجتماعية شديدة على الأهل والأطفال معاً؛ أطلقت جمعية "حماية"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبتمويل من الحكومة الدنماركية، حملة توعية تحث فيها كل مواطن، انطلاقاً من مسؤوليّته المجتمعيّة، على ضرورة تبليغ السلطات أو إعلام الجمعيات المعنية عن حالات العنف ضدّ الأطفال في المجتمع.وتشجّع الحملة على ضرورة كسر حاجز الخوف والإعلام عن حالات العنف على الخط الساّخن الخاص بجمعية حماية؛ سيتمّ الترويج للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية المحلية.يشهد لبنان اليوم تزايداً في حالات العنف ضدّ الأطفال، ومن مسؤوليتنا كأفراد، كلّ من موقعه، أن نكون "قدوة" ومثالاً يحتذى به في المبادرة إلى التبليغ عن تلك الحالات.



تعليقاً على أهمية هذه الحملة والدّور الفعّال للتبليغ عن حالات العنف ضدّ الاطفال، تحدّثت المديرة التنفيذية لجمعية "حماية"، لما يزبك قائلة: "إنّ الوضع السّائد في لبنان جعل التركيز ينصبّ على تأمين الغذاء، الطّبابة والتّعليم،... وهنا يكمن قلقنا كجمعيّة، من ترتيب سُلّم الأولويّات في مجتمعنا بحيث تصبح حماية الطّفل في آخر التّرتيب. لكن، مهلاً، على الجميع أن يدرك أنّ سلامة الطّفل توازي بأهميتها الطّبابة والتعليم والغذاء. حماية الطّفل عنصر أساسي لضمان نموّه السّليم لحين بلوغه سنّ الرّشد. بالرّغم من كلّ الظروف التي نمر بها، ستبقى حماية الطفل دائما أولويّة وممكنة، شرط كسر حاجز الصّمت والتبليغ"

من جهتها تحدثت السيّدة يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان قائلة :" إيقاف العنف ضد الأطفال، مسؤولية جماعية." وأضافت :" يلعب المجتمع دوراً رئيسياً في الحد من العنف ضد الأطفال. يشمل هذا الدور العمل على تغيير المعتقدات باتباع سلوكيات جديدة للانضباط الإيجابي كإعلام المجتمع المدني بالتدخل في حالات العنف أو تبليغ القضاء." تعليقاً على أهمية هذه الحملة والدّور الفعّال للتبليغ عن حالات العنف ضدّ الاطفال، تحدّثت المديرة التنفيذية لجمعية "حماية"، لما يزبك قائلة: "إنّ الوضع السّائد في لبنان جعل التركيز ينصبّ على تأمين الغذاء، الطّبابة والتّعليم،... وهنا يكمن قلقنا كجمعيّة، من ترتيب سُلّم الأولويّات في مجتمعنا بحيث تصبح حماية الطّفل في آخر التّرتيب. لكن، مهلاً، على الجميع أن يدرك أنّ سلامة الطّفل توازي بأهميتها الطّبابة والتعليم والغذاء. حماية الطّفل عنصر أساسي لضمان نموّه السّليم لحين بلوغه سنّ الرّشد. بالرّغم من كلّ الظروف التي نمر بها، ستبقى حماية الطفل دائما أولويّة وممكنة، شرط كسر حاجز الصّمت والتبليغ"من جهتها تحدثت السيّدة يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان قائلة :" إيقاف العنف ضد الأطفال، مسؤولية جماعية." وأضافت :" يلعب المجتمع دوراً رئيسياً في الحد من العنف ضد الأطفال. يشمل هذا الدور العمل على تغيير المعتقدات باتباع سلوكيات جديدة للانضباط الإيجابي كإعلام المجتمع المدني بالتدخل في حالات العنف أو تبليغ القضاء."