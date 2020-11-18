سامي الجميل التقى السفير الروسي في زيارة تعارف

التقى رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل في مكتبه في بكفيا، السفير الروسي الجديد في لبنان الكسندر روداكوف، في زيارة تعارف، في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي الدكتور فادي عردو، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابو عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله. وجرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين .