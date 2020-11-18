عكار.. 32 إصابة جديدة بكورونا

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و21 حالة شفاء.ووفق هذه المستجدات بات العدد الاجمالي للمصابين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم:2272 مصابا.الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 378حالة.اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة فاصبح: 1857 حالة.كما أن عدد حالات الحجر المنزلي ارتفع الى : 435 حالة(مقيمين ووافدين).واستقر عدد حالات الوفاة على 41حالة، حيث لم تسجل اي حالة وفاة جديدة".