وفاة سائق آلية لجمع النفايات بانقلابها في بلدة شارون

توفي السائق طليع ف. بعد انقلاب آليته التابعة لشركة "سيتي بلو" لجمع النفايات على طريق بلدة شارون - قرب المقام الشريف. وعملت عناصر الصليب الأحمر بمساعدة المواطنين على نقل الجثة إلى المستشفى ليجري تسليمه إلى ذويه.