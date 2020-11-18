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لبنان
وفاة سائق آلية لجمع النفايات بانقلابها في بلدة شارون
Lebanon 24
18-11-2020
|
15:50
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توفي السائق طليع ف. بعد انقلاب آليته التابعة لشركة "سيتي بلو" لجمع النفايات على طريق بلدة شارون - قرب المقام الشريف. وعملت عناصر الصليب الأحمر بمساعدة المواطنين على نقل الجثة إلى المستشفى ليجري تسليمه إلى ذويه.
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