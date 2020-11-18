تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي قرار التعبئة في عاليه والكورة

أقفلت عناصر مكتب امن الدولة في سرايا عاليه عددا من المحال المخالفة لقرار الاقفال وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين.وفي الكورة، سطرت القوى الامنية محاضر ضبط في حق مؤسسات ومحال مخالفة لقرار الاقفال، وسيارات مخالفة لقرار اللوحة المفرد والمزدوج ووضع الكمامة للركاب.وأقامت القوى الامنية حواجز ثابتة ومتنقلة لمراقبة تنفيذ القرار.