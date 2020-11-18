توزيع كتيبات ومنشورات توعوية في الميناء حول كورونا

قامت شرطة بلدية الميناء بتوجيهات من محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا القائم بأعمال البلدية، بتوزيع كتيبات ومنشورات توعية للمواطنين على جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية ضمن نطاق البلدية، تضمنت شرحا وتعليمات حول الحماية من الاصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ومنع انتقال العدوى من شخص الى آخر، فضلا عن الطلب الى ابناء المدينة وسكانها التقيد بتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية، بخاصة لجهة وضع الكمامات والنظافة العامة والابتعاد عن التجمعات، بهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

