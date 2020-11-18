عثمان عرض الاوضاع مع السفير البريطاني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.