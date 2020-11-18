لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع السفير البريطاني

Lebanon 24
18-11-2020 | 17:19
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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عماد عثمان

كريس رامبلنغ

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