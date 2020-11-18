رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي: لاستثناء القطاع التجاري من قرار الاقفال

لفت رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، الى ان "القطاع التجاري يعيش حالة من الاحباط جراء القرار الظالم والتعسفي والذي قضى بشمول حالة التعبئة والاقفال العام هذا القطاع وعدم استثنائه كغيره من القطاعات التي تم استثناؤها".

ووصف "قرار الاقفال التام بالأعوج، لانه يستقوي على ما تبقى من القطاع التجاري الذي يصح فيه القول بأنه قطاع منكوب".

وناشد "المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، إعادة النظر بهذا القرار واستثناء القطاع التجاري، ريثما يتم انقاذ ما تبقى منه".