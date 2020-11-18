بلدية البيسارية: اصابتان جديدتان بكورونا في البلدة احداهما لموظف في البلدية واقفال المبنى

اعلنت بلدية البيساريه في بيان، عن "اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تعود احداهما لموظف في البلدية"، وعليه اعلن رئيس البلدية "اقفال مبنى البلديه حتى صباح يوم الثلاثاء في 24 الحالي، من اجل اجراء الفحوصات وتعقيم المبنى".



كما أعلنت البلدية عن حالة شفاء واحدة و7 حالات قيد الحجر المنزلي الالزامي و4 قيد الحجر الاحترازي".