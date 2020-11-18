المكتب الإعلامي لدياب: رفع سقوف الإنفاق في الصفوف التعليمية إلى 10 ملايين ليرة عبر وزارة التربية ومجلس الشورى

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البيان الآتي: "بعد مطالبة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الرئيس دياب برفع سقوف الإنفاق في الصفوف التعليمية، تم رفع السقف من 3 ملايين إلى 10 ملايين ليرة عبر وزارة التربية ومجلس شورى الدولة".