عقيص: ما طرحه العلية من وقائع وأدلة ليس مما يجب تجاوز خطورة مضمونه

صدر عن النائب في تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص البيان الآتي: "إن ما طرحه اليوم مدير إدارة المناقصات جان العلية من وقائع وأدلة ليس مما يجب نسيانه في الغد أو تجاوز خطورة مضمونه. لقد كرر الدكتور العلية مرارا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للرد على الوزير السابق والنائب الحالي سيزار ابي خليل، أنه يترك للرأي العام الحكم على هذه الوقائع".



وضاف البيان: "إننا نقدر عاليا حكم الرأي العام، الذي يصدر من حيث المبدأ في الانتخابات النيابية، ولكن المؤتمن بالحكم الفعلي على هذه الوقائع وما سرده منها العلية، هو القضاء اللبناني، الذي ننتظر من نيابته العامة المختصة التحرك للتحقيق في ما جاء في المؤتمر الصحافي تلقائيا وضمن المهل المعقولة، والا قد نضطر الى اعتبار ما جاء في المؤتمر بمثابة إخبار خطي نرفعه اليها في الوقت المناسب، لأنه لم يعد من الجائز ان نسمع بهذا الكم من التجاوزات المنسوبة الى مراجع وزارية في دولتنا المنكوبة من دون أن نحرك ساكنا، وتحديدا بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019، التي قامت على عنوان محوري هو مكافحة الفساد".