لبنان

تشييع والدة رعد في جباع ورئيس الجمهورية اتصل معزيا

Lebanon 24
18-11-2020 | 18:41
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة جباع والدة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الحاجة إنعام محمد عبدو رعد، في مأتم شارك فيه النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب امين شري، المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في الجنوب الدكتور نضال حطيط على رأس وفد، منفذ منفذية الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في النبطية المهندس وسام قانصو، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين، قائد سرية بيروت الثالثة في قوى الامن الداخلي العميد حسين خشفة، آمر مفرزة امن السفارات في النبطية النقيب عباس عنيسي، قيادة المنطقة الثانية في حزب الله في الجنوب، علماء دين، شخصيات سياسية، حزبية، اجتماعية، تربوية، عسكرية وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من ابناء البلدة واقليم التفاح.

وأم الصلاة على الجثمان معاون رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد، ثم وري في الثرى في جبانة البلدة. وتقبل النائب رعد والعائلة التعازي من الحضور.

وتلقى النائب رعد اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معزيا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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