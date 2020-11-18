بلدية مغدوشة: 10 اصابات جديدة بكورونا رفعت عدد المصابين في البلدة الى 54

أعلنت بلدية مغدوشة وخلية الازمة في البلدة، ان " اجمالي عدد الاصابات في البلدة بلغ 54 حالة، فيما وصل عدد الحالات الأيجابية الخاضعة للمتابعة الى 10، والمحجورة الخاضعة للمتابعة 31 وحالة واحدة حرجة". كما اعلنت "شفاء 44 شخص من الفيروس".



وجددت البلدية دعوتها الاهالي الى "التزام التباعد الإجتماعي وغسل الأيدي وإرتداء الكمامات".