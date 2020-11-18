المكتب الإعلامي لفهمي: الخبر المتداول عن الاقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف ك1 عار من الصحة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي البيان الآتي: "يتم التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات، أنه بعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن تم الاتفاق على تمديد مدة الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول المقبل. ونؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن أي قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الاعلى للدفاع الذي تعود اليه صلاحية التمديد من عدمه".