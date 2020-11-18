لبنان

وزارة الاعلام عن المؤتمر 2 لحرية الإعلام: في حال وجود بنود تتعارض مع قوانين لبنان يمكن التحفظ لا التمنع عن توقيع البيان

Lebanon 24
18-11-2020 | 19:16
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صدر عن وزارة الإعلام بيان، حول تمنع لبنان عن توقيع البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا في 16 تشرين الثاني 2020، وأوضح البيان أن "وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد تواصلت مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، واستوضحت منه أسباب التمنع، وأوضحت له أن حرية الإعلام هي أمر مقدس بالنسبة لها بصفتها الشخصية والرسمية، وشرحت أنها مع التوقيع على الاتفاقية، وفي حال وجود بنود تتعارض مع القوانين اللبنانية، يمكن التحفظ عليها وليس التمنع عن توقيع الاتفاقية، وقد أبدى وهبة تجاوبه، وتوافقا على طرح الموضوع على الجانب الكندي".
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