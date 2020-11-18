لبنان

المستقبل: لحكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين

Lebanon 24
18-11-2020 | 19:40
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عقد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل"، مساء اليوم، اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق zoom، ناقش فيه التطورات العامة والوضع التنظيمي، وخلص إلى إصدار البيان الآتي:  

اولاً: في الوضع السياسي:
ناقش المكتب السياسي مستجدات الوضع السياسي والعقبات التي ما زالت تعترض تأليف الحكومة والانطلاق في ورشة العمل الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية المطلوبة . 
وجدد المكتب السياسي ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، واكد على المواصفات التي حددها واعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والمباشرة في اعادة اعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حلت باهالي العاصمة جراء انفجار المرفأ، اضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.


ثانياً: في الوضع التنظيمي:

في ظل استمرارية وتفاقم ازمة تفشي جائحة الكورونا وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لفترة زمنية لا يمكن تحديدها، وبالتالي في ظل عدم القدرة على استئناف الاجتماعات الحضورية في التيار، لا سيما الاجتماعات التي تتطلب حضوراً مكثفاً من كافة المناطق والمنسقيات،
ونظرا لتعذر اجراءات عقد المؤتمر العام بصورة افتراضية بسبب العدد الكبير للاعضاء المدعويين نظاميا للمؤتمر،
ونظرا لما تمثل المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي جائحة الكورونا من ظروف استثنائية ملزمة، مما يشكل اساسا قانونيا ينبغي اعتماده في ممارسة وتطبيق النظام الداخلي للتيار راهناً،  بما يستوجب اتخاذ الاجراءات المناسبة لاستمرار العمل في التيار،
ونظرا لكون التيار قد اضطر الى تاجيل عقد المؤتمر العام بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٠ بعد انجاز واستكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية في حينها، 
لذا، يقرر المكتب السياسي تأجيل عقد المؤتمر العام الدوري للتيار الذي كان مقررا عقده في تموز ٢٠٢٠، وذلك بناء على الاقتراح المعلل من رئيس التيار بحيثياته المذكورة أعلاه استنادا الى المادة 34 - الفقرة 3 - من النظام الداخلي الى موعد آخر يحدد لاحقا في حينه.
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