قوى الامن: عدد المحاضر المنظمة بحق المخالفين لقرار التعبئة بلغ حتى مساء اليوم 15116 محضرا

اعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، ان "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 18-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 15116 محضرا".