الجيش: توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت لمعالجة 52 مستوعبا يحتوي على مواد خطرة

افادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه تم توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الالمانية من جهة أخرى، لمعالجة 52 مستوعبا تحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة.