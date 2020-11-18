لبنان

في صور.. وفاة مسنة و54 إصابة كورونا لمقيمين مخالطين

Lebanon 24
18-11-2020 | 20:31
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 أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال عن تسجيل اليوم 54 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية وحالتين من التابعية السورية وحالتين من التابعية الاثيوبية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:
العباسية: 7
البرج الشمالي: 6
البازورية: 4
صور: 4
الحوش: 3
البص: 3
برج رحال: 2
المساكن: 2
المعشوق: 2
حناوية: 2
القليلة: 2
ديرقانون راس العين: 2
معركة: 1
الرشيدية: 1
جل البحر: 1
مجدل زون: 1
باتولية: 1
وادي جيلو: 1
الكنيسة: 1
الشهابية: 1
شحور: 1
المالكية: 1
عيتيت: 1
بافلية: 1
دير عامص: 1
دير قانون النهر: 1
القاسمية: 1

كما سجل اليوم حالة وفاة لمسنة مصابة ب covid_19 تعاني من أمراض مزمنة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2886 مصابا توزعوا على الشكل التالي:
235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).
2660 حالة محلية بينها 490 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و58 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.
115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
(35 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني".

واشارت الوحدة إلى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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