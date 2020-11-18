ما صحة تسليم محافظة بيروت 200 ألف كمامة؟

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيان، "ما يتداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزارة الداخلية والبلديات سلمت محافظة بيروت 200 ألف كمامة، متسائلا عن الجهة أو الشخص الذي تسلمها".وأشار إلى أن "وزارة الداخلية لم تسلم لا محافظ بيروت القاضي مروان عبود ولا اي شخص في المحافظة كمامات"، متمنيا على "الجميع توخي الدقة قبل التداول بمعلومات خاطئة".