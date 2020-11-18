قوى الامن مستمرة بالاجراءات لضبط مخالفات قرار التعبئة

اعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، انها "مستمرة بإجراءاتها لضبط مخالفات قرار التعبئة الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وحفاظا على السلامة العامة".



ونشرت صورا عن اجراءاتها في حدث الجبة، الفرزل، العباسية ومفرق دير دلوم - عكار.