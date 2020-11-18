لبنان

ما جدبد قحوص الرحلات التي وصلت إلى لبنان؟

Lebanon 24
18-11-2020 | 20:58
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:


رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
المصدر: الوكالة الوطنية
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