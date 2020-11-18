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لبنان
هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق
Lebanon 24
18-11-2020
|
22:25
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أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:
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