رئيس التفتيش المركزي: لا نعتدي على أحد وسنعيد النظر بكل القرارات منذ 2000

أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه ان "التفتيش المركزي غير محسوب على أي فريق سياسي ولا أتخذ أي قرار الا الذي يمليه عليّ ضميري".وقال عطيه في حديث للـmtv: "نحن لا نعتدي على أحد ونقوم بعملنا ويُفترض أن يكون هناك انتظام في العمل الاداري في الدولة ولكن لم يُستثمر في الاجهزة الرقابية منذ 30 عاماً".وتابع: "القانون يجيز لرئيس التنفيش المركزي إنشاء لجان تحقيق خاصة وأعترف ان هناك إشكال ويجب حلّه من قبل المرجع الصالح وهو مجلس الوزراء وأتمنى لو كان يحق لي أن أقول أكثر من ذلك".وأشار الى انه "لا يمكن للادارة التنفيذية ان تتغافل عن الأخذ برأي الجهات الرقابية ونحن بصدد إعادة النظر بكل القرارات الصادرة عن التفتيش المركزي في كل الادارات منذ عام 2000 حتى اليوم".