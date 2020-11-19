عاصمة أوروبية غير متحمّسة لفرض عقوبات ضدّ شخصيات لبنانية

تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أميركية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء"