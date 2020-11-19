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لبنان
ارتفاع نسبة التحسّب للتدهور
Lebanon 24
19-11-2020
|
00:08
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ارتفعت نسبة التحسب للتدهور في لبنان والمنطقة، في ضوء الضربة الجوية الإسرائيلية في دولة قريبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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