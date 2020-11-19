الحكومة قد تُرَحّل الى ما بعد استقرار الوضع الرئاسي في البيت الأبيض

لا تستبعد المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية ترحيل تشكيل الحكومة الى ما بعد استقرار الوضع الرئاسي في البيت الأبيض، مع استمرار الفيروس السياسي المعطل للحياة العامة في لبنان.