17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحكومة قد تُرَحّل الى ما بعد استقرار الوضع الرئاسي في البيت الأبيض
Lebanon 24
19-11-2020
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تستبعد المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية ترحيل تشكيل الحكومة الى ما بعد استقرار الوضع الرئاسي في البيت الأبيض، مع استمرار الفيروس السياسي المعطل للحياة العامة في لبنان.
المصدر:
الانباء الكويتية
مواضيع ذات صلة
دوريل التقى الحريري وجرى استعراض مجمل الأوضاع في لبنان وموضوع المبادرة الفرنسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة
Lebanon 24
دوريل التقى الحريري وجرى استعراض مجمل الأوضاع في لبنان وموضوع المبادرة الفرنسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة
19/11/2020 07:02:29
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
19/11/2020 07:02:29
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": هناك خمس أزمات في لبنان غير مسبوقة من كورونا وانفجار بيروت وتشكيل الحكومة والدولار وغيرها
Lebanon 24
نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": هناك خمس أزمات في لبنان غير مسبوقة من كورونا وانفجار بيروت وتشكيل الحكومة والدولار وغيرها
19/11/2020 07:02:29
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس أمين الجميّل: سنهنئ من يفوز ولكن الأهم في لبنان ان نتكل على أنفسنا فلا أحد يعرقل تشكيل الحكومة بقدر ما نعرقلها نحن بفعل أنانياتنا (OTV)
Lebanon 24
الرئيس أمين الجميّل: سنهنئ من يفوز ولكن الأهم في لبنان ان نتكل على أنفسنا فلا أحد يعرقل تشكيل الحكومة بقدر ما نعرقلها نحن بفعل أنانياتنا (OTV)
19/11/2020 07:02:29
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيل الحكومة
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
12:18 | 2020-11-18
18/11/2020 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
10:16 | 2020-11-18
18/11/2020 10:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
12:58 | 2020-11-18
18/11/2020 12:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2020-11-19
تأليف الحكومة "في خبر كان"؟
06:40 | 2020-11-19
لبنان محكوم بالإعدام شنقاً!
06:36 | 2020-11-19
لن تعلن مراسم الدفن!
06:33 | 2020-11-19
في هذه الحال كل الدولة ستدخل السجن.. مسؤول كبير وسفير أوروبي مصدومان من لبنان
06:30 | 2020-11-19
عندما يشتكي التجار
06:27 | 2020-11-19
مرجع قضائي عن تفجير المرفأ: "بدكن نتيجة مسلوقة"؟!
فيديو
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact