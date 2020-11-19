17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عراجي ل"اللواء": نسبة الالتزام بالإقفال كانت مقبولة
Lebanon 24
19-11-2020
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح لـ"اللواء" أنه "من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الإقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الإقفال".
ولفت إلى أنه "حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية"، معلنا أن "الهدف الأساسي من الإقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا".
وأكد النائب عراجي أن "على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز".
ورأى أنه "حتى ولو وجد اللقاح فإن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام ٢٠٢١ ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين".
وردا على سؤال أشار إلى أنه "لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الإقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
12:18 | 2020-11-18
18/11/2020 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
10:16 | 2020-11-18
18/11/2020 10:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
12:58 | 2020-11-18
18/11/2020 12:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2020-11-19
تأليف الحكومة "في خبر كان"؟
06:40 | 2020-11-19
لبنان محكوم بالإعدام شنقاً!
06:36 | 2020-11-19
لن تعلن مراسم الدفن!
06:33 | 2020-11-19
في هذه الحال كل الدولة ستدخل السجن.. مسؤول كبير وسفير أوروبي مصدومان من لبنان
06:30 | 2020-11-19
عندما يشتكي التجار
06:27 | 2020-11-19
مرجع قضائي عن تفجير المرفأ: "بدكن نتيجة مسلوقة"؟!
فيديو
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
19/11/2020 07:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact