لبنان

بيع بطاقات

Lebanon 24
19-11-2020 | 04:16
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تبين ان صاحب موقع الكتروني ثان يعمل على اصدار بطاقات اعلامية وبيعها من البعض لتسهيل عملية تنقلهم ما يفتح ملف الفوضى القائمة في الاعلام الالكتروني.
المصدر: النهار
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