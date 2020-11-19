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لبنان
بيع بطاقات
Lebanon 24
19-11-2020
|
04:16
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تبين ان صاحب موقع الكتروني ثان يعمل على اصدار بطاقات اعلامية وبيعها من البعض لتسهيل عملية تنقلهم ما يفتح ملف الفوضى القائمة في الاعلام الالكتروني.
المصدر: النهار
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