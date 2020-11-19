علم أن مرجعاً سياسياً بارزاً ابدى استياءه من الطريقة المتّبعة في عملية تأليف الحكومة وهو لم يزر الرئيس المكلّف منذ تكليفه ولا يرغب في الصدام معه ولكنه يعبّر عن تململه في مجالسه الخاصة.