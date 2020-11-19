لوحظ أن اعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين التزموا عدم الكلام والتصاريح حول تأليف الحكومة وسواها من المواقف بناء لرغبة الرئيس المكلّف ولقطع الطريق على الذين شنّوا حملات على هذا النادي.