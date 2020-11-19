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لبنان
نوايا مبيتة
Lebanon 24
19-11-2020
|
04:27
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لاحظ متابعون أنّ اعتراض رئيس الجمهورية و"حزب الله" على الأسماء المتوافق عليها فرنسياً مع الرئيس المكلف لتولي حقائب أساسية معنية بعملية الإصلاح، كشف "نوايا مبيّتة" بعدم السير في الموجبات الإصلاحية للمبادرة الفرنسية.
المصدر: نداء الوطن
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