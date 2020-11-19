نصب شهيد انتفاضة النبطية مهدّد بالاقتلاع!

كتبت آمال خليل في "الأخبار": لم يكن إمرار إقامة احتفال تكريمي للشهيد سهيل حمورة في ساحة النبطية قبل شهر، سوى إمرار للوقت من قبل ناكري مشاركة الحزب الشيوعي اللبناني في انتفاضة عاشوراء ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 16 تشرين الأول عام 1983. أمس، جمع إمام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق أكثر من 30 من فاعليات المدينة، ودعاهم إلى توقيع عريضة لإزالة اللوحة التذكارية التي رفعها «الشيوعي» في موقع الانتفاضة، حيث سقط حمورة. مرتكز العريضة بأن «الشيوعي يسرق انتصاراً لكل الجنوبيين ولجبل عامل ولأهل البيت ويستخدمه سياسياً».

فور بدء التحضير لرفع اللوحة التذكارية قبل أكثر من شهر، ساد الجدل في «مدينة عاشوراء» بين مؤيد ورافض. لكن ليس لتكريم ابن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية فحسب، بل لعلاقة «الشيوعي» بما حصل في الأساس، قبل 37 عاماً. «انتفاضة عاشوراء كانت ردة فعل عفوية من المشاركين في إحياء مراسم العاشر من محرم في حسينية النبطية، أثناء مرور دورية معادية من بينهم»، رواية تناقلتها أجيال عدة في النبطية. وعليه، فإن الشيخ صادق وكثيرين سواه أنكروا رواية الشيوعيين بأن ابن ميس الجبل «كان واحداً من مجموعة مقاومين نفذوا عملية عسكرية لمصلحة جبهة المقاومة ضد دورية للعدو. خبأوا الأسلحة والقنابل داخل الجبانة المقابلة لساحة البيدر، قبل أن ينقضّوا على آليات العدو في مواجهة اختلطت فيها المواجهة العسكرية والمدنية». الرواية الحزبية تقاطعت مع موقف شقيق حمورة، عدنان الذي أكد أن شقيقه «استشهد خلال مواجهة عاشوراء ضمن عملية تدرّب عليها في صفوف الجبهة، لكن عائلتنا تكتمت عن التصريح عن انتمائه وظروف استشهاده بسبب وجودنا (حينذاك) تحت الاحتلال في ميس الجبل».