لبنان

أزمة بين جهازين رسميين وفتح صفحة جديدة

Lebanon 24
19-11-2020 | 06:13
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طويت بسرعة أزمة نشأت بين جهازين رسميين بعد اتصالات توضيحية لما اتخذ من إجراءات متبادلة وفتحت صفحة جديدة من التعاون، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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