لبنان

عندما يشتكي التجار

Lebanon 24
19-11-2020 | 06:30
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يشكو تجار من رئيس مصلحة في وزارة خدماتية أساسية بسبب تجاوزات يقوم بها ويعتزمون رفع شكوى إلى الوزير لوضع حد لهذه التجاوزات، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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