عندما يشتكي التجار

يشكو تجار من رئيس مصلحة في وزارة خدماتية أساسية بسبب تجاوزات يقوم بها ويعتزمون رفع شكوى إلى الوزير لوضع حد لهذه التجاوزات، بحسب أسرار "الجمهورية".

