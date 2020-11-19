الجيش: مناورة ضمن تمرين SOFEX 2020

فادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، بالإضافة إلى عدد من قادة الأفواج وملحق الدفاع وفريق تدريب أميركي، نفذت مجموعة من فوجي المغاوير والمجوقل تمرين إغارة على مجموعة إرهابية في ثكنة حمانا، التي تندرج في إطار تمرين حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب (SOFEX2020) الذي يستمر لمدة خمسة أيام ليلا نهارا، يتخلله عمليات برية وبحرية وتشارك فيه مجموعات من أفواج عدة.