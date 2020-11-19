لبنان

كي لا ننسى 4 آب: فيديو مؤثر لنادين لبكي.. وتعاون مع ممثلة عالمية

Lebanon 24
19-11-2020 | 09:17
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نشرت المخرجة نادين لبكي فيديو عن انفجار مرفأ بيروت عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قامت باعداده تحت عنوان Keep Talking About Beirut لدفع العالم لعدم نسيان شعب لبنان وابقاء لبنان حاضرا دوما في نقاشاتهم، ومواصلة الضغط، من اجل مساعدة لبنان على معرفة الحقيقة.

الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن صور وفيديوهات موثرة صوّرها مواطنون وصحافيون، وجمعّتها لبكي في هذا الفيديو. 
 
وتولّت الممثلة العالمية كايت بلانشيت Cate Blanchett قراءة النصّ الذي أعدته نادين لبكي وسارة اليافي، أما الموسيقى التعبيرية فهي من ابداع خالد مزّنر. 
 
 
 
وفي نصّ الفيديو: "هذا ليس مجرّد يوم عادي آخر يمّر على الشرق الأوسط، هذه ليست كارثة طبيعية، هذه كارثة من صنع الإنسان.
أقوى انفجار غير نووي يشهده القرن الحادي والعشرون. هذه بيروت، لبنان في 4 آب 2020. 
أسفر الانفجار عن مقتل 190 شخصا، واصابة أكثر من 600 شخص، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم. 
دمّر هذا الانفجار المستشفيات والمدارس، وشوّه وجوها وأجسادا ونفوسا الى الأبد. 
لم يقع هذا الانفجار في زمن الحرب. لم تكن هناك حرب. وقع في زمن كان الناس يعتقدون فيه أنهم آمنون داخل منازلهم. 
لن أقول ان الشيء نفسه كان من الممكن أن يحدث لي. لن يحدث لي.
لم يعتقد أهل بيروت بدورهم أن ذلك قد يحدث لهم. 
شعب لبنان يستحق معرفة الحقيقة. ما حدث في بيروت جريمة ضدّ كل الانسانية. جريمة تعنيني، وتعنيكم، وتعنينا جميعا. 
هذه ليست معركة سياسية، هذه معركة معنوية واخلاقية. 
لا يمكن السماح بمثل هذا الظلم في يومنا هذا. في هذا العصر حيث لكل شخص منا صوت مسموع.
لدينا دور مهم للتأكد من عدم نسيان شعب لبنان. أبقوا لبنان حاضرا دوما في نقاشاتكم، واصلوا الضغط، من اجل مساعدة لبنان على معرفة الحقيقة. 
وتبرعوا بأي طريقة ممكنة للمساعدة، لمساعدة شعب لبنان على اعادة بناء منازلهم وحياتهم".
 
وعلّت لبكي على الفيديو قائلة: "هذه ليست معركة سياسية، هذه معركة معنوية واخلاقية. شكرا كيت بلانشيت لهذا التعاون الجميل. صوت ذكّر العالم ان ما حصل في لبنان يعني الانسانية". 
 
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