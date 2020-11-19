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لبنان
كيف قرأ الغرب كلام نصرالله الأخير؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-11-2020
|
09:32
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توقفت أوساط دبلوماسية غربية عند كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي قال فيه إن "كل الإحتمالات مفتوحة خلال ھذین الشھرین"، ودعا الى الحذر والیقظة والبقاء على درجة عالیة من الإستعداد لمواجھة أي خطر أو عدوان". وفسرّت هذه الأوساط كلام نصرالله على أن لبنان مقبل على مرحلة شديدة الخطورة، خصوصًا أن المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون خيار الحرب، سواء على الجبهة الشمالية مع لبنان وفي الجولان المحتل.
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