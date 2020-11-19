إليكم عدد محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة حتى اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" ان "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 16312 محضراً.

مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعاً لانتشار فيروس #كورونا #إلتزامك_أمانك #قوى_الأمن pic.twitter.com/XTuk2jwZC3